Rio si tinge ancora di rosa, proposta di matrimonio per l'amazzone inglese Charlotte Dujardin

Gli aveva già detto sì dopo le Olimpiadi di Londra, ma poi gli impegni nelle gare internazionali avevano tenuto lontano Charlotte Dujardin , regina del dressage, dall'abito bianco. Ora, dopo l'oro vinto a Rio , non ci sono più scuse e il fidanzato Dean Goldin lo sa bene. Tanto da apparire sugli spalti con un cartello dal significato inequivocabile: "Can we get married now?" , adesso possiamo sposarci?

Non è questa la prima proposta di matrimonio che tinge di rosa le Olimpiadi di Rio: subito dopo la premiazione per la medaglia d'argento vinta dalla tuffatrice cinese He Zi nel trampolino da tre metri, il fidanzato, in mondovisione, si era messo in ginocchio per la proposta.