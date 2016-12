Rio 2016, volley uomini: Italia battuta dal Canada

Si chiude con una sconfitta amara, ma indolore, la fase a gironi dell'Italia maschile di pallavolo a Rio. Gli azzurri, già sicuri del primo posto nel gruppo A, sono stati battuti per 3-1 (25-23; 25-17; 16-25; 25-21) da un Canada in corsa per la qualificazione e decisamente più motivato. Poco male, fischi brasiliani a parte, anche se al ct Blengini la sconfitta non è andata giù nonostante un sestetto reinventato causa infortuni e riposi.