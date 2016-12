Rio 2016, volley: l'Italia parte forte, Francia travolta

Debutto coi fiocchi per l'Italia del volley del ct Blengini alle Olimpiadi di Rio 2016. Gli azzurri travolgono 3-0 la Francia campione d'Europa nella prima giornata del girone A e vendicano la sconfitta delle ragazze di Bonitta, battute con un secco 3-0 dalla Serbia nella notte. L'Italia è protagonista di una prova autorevole al Maracanazinho e fa il pieno di fiducia in vista della sfida contro gli Stati Uniti in programma martedì alle ore 20.