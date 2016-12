Rio 2016, Volley: l'Italia è da sogno, in finale per l'oro con il Brasile

19 agosto 2016 10:34 Rio 2016, Volley: lʼItalia è da sogno, in finale per lʼoro con il Brasile Gli azzurri vincono al tie-break: nellʼultimo atto del torneo se la vedranno con i padroni di casa

E' un'Italia da sogno, che batte gli Usa al tie-break (30-28; 26-28; 9-25; 25-23; 15-9) e vola in finale per l'oro, dove affronterà i padroni di casa del Brasile, che hanno rifilato un netto 3-0 (25-21 25-20 25-17) alla Russia. Gli azzurri iniziano male, ma vincono il primo set 30-28, per poi perdere il secondo e il terzo. L'Italia risorge al quarto e al tie-break vince un match pieno di emozioni. Inseguiamo il primo oro nella storia olimpica.

Sconfitti ad Atlanta 1996 dall'Olanda e ad Atene 2004 dal Brasile, l'Italvolley cercherà di conquistare il gradino più alto del podio. A regalare una gioia immensa agli azzurri di Blengini è una semifinale da sogno contro gli Stati Uniti, piegati al tie-break dopo una partita dalle mille emozioni e che resterà nella storia. Vinto il primo set 30-28 dopo avere annullato cinque set ball agli americani, l'Italia perde il secondo 28-26 e - inspiegabilmente - si scioglie. Il terzo set finisce con un imbarazzante 25-9 per gli Usa e anche nel quarto Birarelli e compagni fanno fatica a restare a contatto. La svolta sul 20-22, quando sale in cattedra un mostruoso Zaytsev: cinque servizi di fila e l'Italia ribalta tutto vincendo 25-22. Si va al tie-break e a questo punto l'inerzia della partita è azzurra. Un ace di Buti ci fa volare sul 9-6 e stavolta la luce si spegne in casa dei nostri avversari.



E' lo stesso Buti, con un muro da paura, a sfruttare il primo dei cinque match point che catapulta l'Italia in finale. Eravamo a un passo dal baratro, ora siamo a un passo dall'Olimpo. Quell'Olimpo che per noi è sempre stato un tabù: le due finali perse - nel 1996 contro l'Olanda e nel 2004 contro il Brasile - sono lì a ricordarcelo. Il tabellino dell'incontro incorona lo "zar" Zaytsev (15 punti + 5 ace), ma brillano anche le stelle di Juantorena (12), Lanza (15) e Giannelli (bravo a non nascondersi mai, nemmeno nei momenti più difficili). E una nota di merito va a capitan Birarelli, in campo nonostante quella caviglia destra che lo fa soffrire fin dai primi scambi. L'Italia ha un cuore grande: ora serve un ultimo, fondamentale sforzo. Di fronte, nella finalissima, ci sarà il Brasile, come ad Atene 2004. Allora fu trionfo verdeoro. Domenica sarà tutta un'altra storia.