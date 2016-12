Rio 2016, volley: Italia ko anche con gli Usa

L'Italia del volley femminile vince finalmente un set ma è magra consolazione perchè arriva la quarta sconfitta in altrettante gare nel torneo di volley alle Olimpiadi di Rio. La squadra del ct Marco Bonitta, già fuori dalla corsa per il passaggio del turno, perde 3-1 contro gli Stati Uniti che invece guidano il girone B con 11 punti. Nelle file azzurre, ancora ferme a quota zero punti in classifica, spiccano i 20 di Paola Egonu.

Quarta gara e quarta sconfitta per le ragazze dell'Italia del volley. La squadra del ct Marco Bonitta, a quota zero punti in classifica nel gruppo B, cade anche contro la corazzata americana che si impone 3-1 e guida il girone con 11 punti. Le azzurre, già matematicamente eliminate per il quoziente set a sfavore, si trovano subito sotto 2-0 (doppio 25-22) e sono immediatamente con le spalle al muro. Nel terzo parziale però l'Italia ha un sussulto d'orgoglio, vince 25-23 e riesce almeno ad allungare la sfida del Maracanazinho al quarto set.

Qui c'è battaglia, c'è equilibrio, la squadra di Bonitta vuole sbloccare lo zero in classifica, ma gli Stati Uniti, campionesse del mondo in carica, non hanno pietà e sigillano il match chiudendo 25-20. Le americane hanno 14 punti da Akinradewo e 12 da Kimberly Hill e Karsta Lowe. Per l'Italia spiccano i 20 di Paola Egonu, sorretta dagli 8 di Chirichella e Danesi (4 dei quali a muro). Le azzurre chiuderanno il loro torneo olimpico domenica sera alle 20, ora italiana, contro Portorico.