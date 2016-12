Rio 2016: il Brasile è eliminato, le giocatrici scoppiano in lacrime

La nazionale femminile di calcio brasiliana è stata sconfitta dalla Svezia nella semifinale del torneo di calcio ai Giochi di Rio 2016. Le giocatrici padrone di casa si inchinano alla Svezia 4-3 ai rigori dopo che i regolamentari si erano chiusi sul risultato di 0-0. A fine gara incontenibile la gioia delle svedesi per l'accesso alla finale , mentre le brasiliane erano inconsolabili, in lacrime , al centro del campo.

Le due nazionali sono arrivate all'ultimo rigore sul 3-3, il Brasile ha fallito il quinto e ultimo tiro della e Lisa Dahlkvist non si è fatta pregare, trasformando dal dischetto e portando le sue compagne in finale. Le svedesi avevano già sconfitto ai rigori gli Stati Uniti ai quarti. La finale, in programma venerdì alle 17.30 a Rio (le 22.30 italiane), metterà di fronte la Svezia alla Germania o al Canada, di fronte nella seconda semifinale a Belo Horizonte. Il Brasile di Marta giocherà per la medaglia di bronzo al Maracanà.