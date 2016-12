Rio 2016, tiro a segno: fenomeno Campriani, è oro nella carabina 10m

Campriani centra il bersaglio: oro nella carabina 10m 1 di 6 Afp Afp Campriani centra il bersaglio: oro nella carabina 10m Niccolò Campriani vince il terzo oro italiano ai Giochi di Rio 2016 nel tiro a segno, specialità carabina a. c. 10 m. Per il toscano è la terza medaglia olimpica. 2 di 6 Afp Afp Campriani centra il bersaglio: oro nella carabina 10m Niccolò Campriani vince il terzo oro italiano ai Giochi di Rio 2016 nel tiro a segno, specialità carabina a. c. 10 m. Per il toscano è la terza medaglia olimpica. 3 di 6 Afp Afp Campriani centra il bersaglio: oro nella carabina 10m Niccolò Campriani vince il terzo oro italiano ai Giochi di Rio 2016 nel tiro a segno, specialità carabina a. c. 10 m. Per il toscano è la terza medaglia olimpica. 4 di 6 Afp Afp Campriani centra il bersaglio: oro nella carabina 10m Niccolò Campriani vince il terzo oro italiano ai Giochi di Rio 2016 nel tiro a segno, specialità carabina a. c. 10 m. Per il toscano è la terza medaglia olimpica. 5 di 6 Afp Afp Campriani centra il bersaglio: oro nella carabina 10m Niccolò Campriani vince il terzo oro italiano ai Giochi di Rio 2016 nel tiro a segno, specialità carabina a. c. 10 m. Per il toscano è la terza medaglia olimpica. 6 di 6 Afp Afp Campriani centra il bersaglio: oro nella carabina 10m Niccolò Campriani vince il terzo oro italiano ai Giochi di Rio 2016 nel tiro a segno, specialità carabina a. c. 10 m. Per il toscano è la terza medaglia olimpica. leggi dopo slideshow ingrandisci

CAMPRIANI: "HO ODIATO QUESTO SPORT""È successo di tutto in questi 4 anni, ho fatto fatica ad adattarmi il cambio regole ma oggi sono contentissimo. Questa è la prima medaglia d'oro con le nuove regole. Ho odiato questo sport ma oggi sono felice". Sono le prime parole di Niccolò Campriani, oro nella carabina 10 metri, ai microfoni della Rai. "Devo tanto a Petra - ha aggiunto, riferendosi alla Zublasing, la sua fidanzata - senza di lei oggi non sarei qui con la medaglia d'oro al collo".



"Questa è anche la prima medaglia di una carabina italiana - ha aggiunto Campriani che ha progettato l'arma con la quale gareggia - questa medaglia è anche un titolo costruttori''. ''Devo tanto a Petra - aggiunge - in questi anni non sono stato la persona più felice. Non sarei qui oggi con la medaglia al collo senza di lei. Sono arrivato ad odiare questo sport ma grazie a questo sport stato di più vicino a mio padre e oggi il

mio primo pensiero va a lui, a mia madre e a tutti quelli che mi sono vicini. Sono contento per me,ma mi riempie il cuore vedere quelli vicino a me così felici. Rispetto a Londra sono in pace con me stesso. Ora ho ancora due gare ma la mia priorità ora è stare vicino a Petra che ha un'altra gara l'11''.