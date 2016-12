Rio 2016: Tennis, Nadal si fa in tre

Rafa Nadal ha deciso. Il mancino spagnolo parteciperà a tutti e tre i tornei olimpici a Rio: singolare, doppio al fianco di Marc Lopez e misto in coppia con Garbine Muguruza. Negli ultimi giorni Rafa si è allenato con continuità e martedì si è allenato per la prima volta senza fasciatura al polso sinistro, che lo aveva costretto al ritiro al Roland Garros lo scorso fine maggio. "È evidente che non arrivo nel mio miglior momento. Se non si trattasse delle Olimpiadi non giocherei, però ho già saltato Wimbledon e farò tutto il possibile per rendere al massimo", ha dichiarato il trentenne maiorchino dopo un intenso allenamento con il connazionale David Ferrer.



"A dire il vero non ho notato grandi miglioramenti - ha aggiunto Rafa - il polso continua a farmi male, però non ci sono stati peggioramenti. E questa è una grande notizia", Una scelta in controtendenza con gli altri big: ben cinque top ten hanno infatto rinunciato al torneo olimpico, l`ultimo in ordine di tempo lo svizzero Wawrinka.



La decisione è stata presa insieme a Conchita Martinez, capodelegazione del team tennistico spagnolo a Rio de Janeiro, e allo zio-coach Toni Nadal e Angel Ruiz Cotorro, medico della federazione spagnola. " Nadal è la migliore opzione che abbiamo per ottenere una medaglia", ha sottolineato la Martinez.