Rio 2016, Setterosa per la storia: è semifinale

Non si ferma la corsa dell' Italia femminile di pallanuoto a Rio 2016 . Il Setterosa ha superato la Cina per 12-7 (1-1; 3-1; 4-2; 4-3) nei quarti del torneo olimpico, conquistando così un posto in semifinale contro la Russia. Le azzurre del ct Conti hanno allungato nel secondo tempo e le avversarie non sono più riuscite a riprenderle. Ora l'Italia vede a un passo quella medaglia che manca dal 2004, quando ad Atene fu oro.

Un successo quello italiano firmato dalla tripletta di Bianconi, dalle doppiette di capitan Di Mario, Garibotti ed Emmolo e dalle reti di Radicchi, Aiello e Frassinetti. "Volevamo venire qua e fare questo tipo di percorso, adesso ci siamo e inizia il bello. Non ho mai temuto, ma non per demerito della Cina. Sapevamo solo che c'era da adattarsi. Qualche indecisione iniziale è stata dovuta al peso della partita. Adesso ci si diverte. La Russia? Ha cambiato faccia in un giorno, spazzando via la Spagna. Noi dobbiamo azzerare tutto e preparare un'altra finale", ha commentato Conti.