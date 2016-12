9 agosto 2016 10:19 Rio 2016, Schwazer sulla graticola: sentenza entro venerdì Lʼudienza davanti al Tas è durata 10 ore, ma lʼesito non verrà comunicato a breve

Non c'è pace per Alex Schwazer. Il Tas, infatti, ha annunciato che la decisione sul ricorso del marciatore altoatesino sarà comunicata entro venerdì 12 agosto. Ovvero potrebbe arrivare a poche ore, se non minuti, dal via della 20 km di marcia di Rio 2016 a cui l'azzurro vorrebbe prendere parte. L'entourage di Schwazer ha spiegato che l'udienza è terminata dopo 10 ore di dibattimento, ma che la sentenza non arriverà nella notte italiana.

"Alex, Sandro Donati ed i legali non possono rilasciare dichiarazioni - ha detto - la procedura arbitrale confidenziale non lo permette. Ci scusiamo con voi che avete atteso a lungo ma non possiamo davvvero divulgare nulla. Il ragazzo continuerà ad allenarsi e vi prego di lasciarlo tranquillo", ha detto l'avvocato Giuseppe Sorcinelli, membro dell'entourage dell'atleta. Unico retroscena trapelato nel pomeriggio è quello relativo ad uno scatto d'ira che avrebbe avuito il professor Sandro Donati. Il tecnico di Schwazer, nel corso dell'udienza, sarebbe uscito sbattendo la porta, salvo riientrare successivamente.