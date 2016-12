Rio 2016, scandalo doping: via libera del Cio a atleti russi di judo, vela e volley

Via libera del Cio allo sport russo: vela, judo e pallavolo hanno ottenuto il pass per i Giochi di Rio 2016, con la riammissione di numerosi atleti squalificati dalle rispettive federazioni per lo scandalo del doping di Stato, dopo la pubblicazione del rapporto McLaren dell'agenzia mondiale antidoping. In particolare via libera a sei dei sette velisti russi. Semaforo verde anche per gli 11 judoka allenati dal ct Ezio Gamba.