Rio 2016, Russo su Schwazer: "Chi sbaglia paga"

"Il mio pensiero è che chi sbaglia, paga". Dopo Tamberi, neppure da Clemente Russo arrivano parole di solidarietà ad Alex Schwazer . "Se lui aveva già pagato ed era pulito, era giusto che venisse all'Olimpiade. Se invece è ancora sporco, allora la pena si deve pagare", ha aggiunto il pugile azzurro. Di Francisca: "Non ho mai barato. Ho la coscienza pulita perché non mi sono mai dopata in vita mia. Sta a ognuno di noi comportarsi bene".

"Non ho mai pagato nessuno per farmi vincere - ha aggiunto la Di Francisca dopo l'argento vinto nella finale del fioretto - I risultati li voglio ottenere solo attraverso i miei sacrifici. Questa è la mia linea e lo sarà sempre". Ancora Russo: "Io credo che qui debba esserci tutto il mondo, purché sia pulito. Io ho avuto sette controlli antidoping a sorpresa in due settimane, spero che anche in Russia glieli facciano".