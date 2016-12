Rio 2016: pugile marocchino arrestato per molestie sessuali

Il pugile del Marocco Hassan Saada è stato arrestato per molestie sessuali nei confronti di due cameriere del villaggio olimpico . Saada, 22 anni, avrebbe avvicinato una delle due donne con il pretesto di fare delle foto poi, dopo averle chiesto se avesse un profilo 'social', l'avrebbe immobilizzata contro una parete tentando di baciarla. Avrebbe palpeggiato la seconda cameriera e poi le avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio di denaro.

I fatti risalgono a martedì scorso. Il consolato del Marocco è stato già informato dell'accaduto: ora Saada rischia di rimanere in stato di carcerazione preventiva per almeno quindici giorni. Ai Giochi di Rio avrebbe dovuto esordire domani affrontando il turco Unal Nadir in un match della categoria degli 81 kg.