Rio 2016: Phelps più cannibale che mai, 21 ori olimpici

Tutti in piedi per Michael Phelps. Il campionissimo americano vince la medaglia d'oro nella finale dei 200 farfalla ai Giochi di Rio con il tempo di 1'53"36 e conquista il suo oro olimpico numero 20 (24 totali). Argento per il giapponese Masato Sakai, bronzo per l'ungherese Tamas Kenderesi. Con questa vittoria, Phelps diventa, a 31 anni, il nuotatore più anziano della storia a conquistare un oro individuale ai Giochi.

Ma la notte trionfale di Phelps non finisce qui: perchè il campione americano trascina la staffetta americana della 4x200sl alla vittoria davanti alla Gran Bretagna e al Giappone e i suoi ori ai Giochi olimpici diventano 21 (25 totali in quattro Olimpiadi).



GLI ORI DI ATENE 2004

100 farfalla 51"25 (OR)

200 farfalla 1'54"04 (OR)

200 misti 1'57"14 (OR)

400 misti 4'08"26 (WR)

4×200 stile libero 7'07"33

4×100 misti 3'30"68 (WR)



GLI ORI DI PECHINO 2008

100 farfalla 50"58 (OR)

200 farfalla 1'52"03 (WR)

200 stile libero 1'42"96 (WR)

200 misti 1'54"23 (WR)

400 misti 4'03"84 (WR)

4×100 stile libero 3'08"24 (WR)

4×200 stile libero 6'58"56 (WR)

4×100 misti 3'29"34 (WR)



GLI ORI DI LONDRA 2012

100 farfalla 51"21

200 misti 1'54"27

4×200 stile libero 6'59"70

4×100 misti 3'29"35



GLI ORI DI RIO 2016

200 m farfalla 1'53"36

4×100 m stile libero 3'09"92

4×200 m stile libero 7'00"66