Rio 2016, Pellegrini eliminata dalla staffetta: "Finire così non mi piace"

Niente finale per la staffetta italiana della 4x200 stile libero: le quattro azzurre (Mizzau, De Memme, Luccetti e Pellegrini) chiudono con il sesto tempo (7'57''74) la loro batteria e non si qualificano per l'atto conclusivo nonostante la rimonta nell'ultima vasca della Pellegrini , che dopo la gara ha parlato del proprio futuro: "Finire così non mi piace , anche questa è una cosa su cui pensare" ha detto la portabandiera azzurra.

"A me piace stare in acqua indipendentemente da tutto quindi c'è da pensarci bene. Finire così non mi piace, anche questa è una cosa su cui pensare" ha detto Federica Pellegrini al termine dell'eliminazione in batteria della 4X200 sl dopo la delusione per il quarto posto nei 200 di questa notte. "Questa gara, i 200 sl, sono il mio cuore e la mia anima - le sue parole - . Ho pianto tanto non ho voglia di piangere ancora pensare che tutto finisca cosi anche questa sarà una cosa sulla quale pensare".