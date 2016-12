Rio 2016, pallanuoto: tris Settebello, battuto anche il Montenegro

Non c'è due senza tre. Il Settebello - con una bella prova di maturità - batte 6-5 il Montenegro e centra la terza vittoria olimpica consecutiva dopo i successi nelle prime due sfide contro Francia e Spagna. Gli azzurri, sempre avanti nel punteggio contro un avversario non certamente semplice da affrontare, restano a punteggio pieno e al comando del Girone B dopo tre giornate. Uomo partita Francesco Di Fulvio, autore di una tripletta.

L'uno-due nel primo quarto, firmato Gallo-Di Fulvio, regala il primo break all'Italia che mette subito le cose in chiaro nella piscina del Maria Lenk Aquatics Centre. Il Montenegro, costretto a inseguire per tutta la partita, si rimette in corsa con Ivovic ma nel secondo quarto l'inerzia è ancora azzurra: Christian Presciutti segna il 3-1 e, dopo 2-3 di Brguljan, ci pensa ancora Di Fulvio a ristabilire il doppio vantaggio. Il quarto e ultimo periodo è pirotecnico e una rete del solito Brguljan a 1'31" mette pressione a Tempesti e compagni. Ma il Settebello è solido, non trema e porta a casa la sua terza, meritata vittoria grazie ai sigilli di un super Di Fulvio e di Figlioli. “Abbiamo gestito la partita molto bene dall’inizio alla fine – il commento del ct azzurro Sandro Campagna -. E’ stata una prestazione di altissimo livello dal punto di vista tattico ma anche fisicamente, perché non abbiamo mai perso un duello”.