Rio 2016, pallanuoto: Setterosa in volata, Australia piegata

Prova di grande maturità del Setterosa che batte 8-7 l' Australia e resta a punteggio pieno nel girone A del torneo femminile di pallanuoto. L'Italia del ct Fabio Conti, reduce dal grande successo sul Brasile all'esordio, regola le vice campionesse del mondo in un match in cui ha risposto colpo su colpo alle reti delle avversarie. Decisiva la marcatura di Bianconi a 49 secondi dalla fine. Il Setterosa tornerà in piscina sabato contro la Russia.

L'Italia vince 8-7 una sfida durissima contro l'Australia, secondo match del girone A tra due squadre che avevano vinto nettamente il rispettivo match d'esordio. Il Setterosa inizia la partita con le marce alte volando sul 3-0 coi gol di Garibotti, Emmolo e Queirolo poi, dopo la rimonta dell'Australia, chiude il primo periodo sul 4-2 con la marcatura di Pomeri in superiorità numerica. Nel secondo periodo l'Italia non trova mai la rete e le oceaniche riducono il gap con Webster su rigore. Il terzo periodo è un susseguirsi di emozioni: dopo il 5-4 di Garibotti l'Australia impatta con Arancini e si porta avanti con Southern sfruttando due disattenzioni azzurre ma l'Italia reagisce immediatamente e, dopo appena 12 secondi, fa 6-6 ancora con Arianna Garibotti. Nell'ultimo e decisivo quarto Webster risponde a Tabani poi, a 49 secondi dalla fine, è Bianconi a segnare il decisivo gol dell'8-7. Nel finale, in superiorità numerica, l'Australia ha la chance del pari ma il tiro di Lincoln-Smith si stampa sul palo. Il Setterosa di Fabio Conti, che ha 3 gol da una superlativa Garibotti, tornerà in piscina sabato alle 15.20, ora italiana, per affrontare la Russia.