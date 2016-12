Rio 2016, pallanuoto: Settebello sorpreso dagli Usa

Brutta sconfitta, la seconda di fila, per il Settebello che cede 10-7 agli Stati Uniti già eliminati nella quinta e ultima giornata del girone B del torneo olimpico di Rio. L'Italia, reduce dallo stop contro la Croazia, il primo nella manifestazione, offre una prova opaca, sicuramente poco incoraggiante in vista dei quarti di finale. Gli azzurri iniziano bene volando sul 2-0 e, dopo il ritorno degli americani, tornano avanti e chiudono 4-2 il primo periodo grazie alle marcature di Figlioli e Aicardi.



Nel secondo quarto la musica non cambia, con gli Stati Uniti che ricuciono il gap e la squadra di Campagna che tiene comunque la testa avanti: all'intervallo è 6-5 per gli azzurri grazie al gol a fil di sirena di Bodegas. Nel terzo quarto gli Stati Uniti cambiano marcia, sembrano più lucidi e sorpassano sull'8-7 grazie a due gol di Obert. Nel quarto ed ultimo periodo l'Italia sparisce e gli Usa chiudono il discorso con Azevedo e Bonanni per il 10-7 finale. Il Settebello chiude al terzo posto nel gruppo B davanti al Montenegro ma dietro Croazia e Spagna. Martedì si torna in piscina per i quarti di finale.