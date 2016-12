Rio 2016, pallanuoto: Serbia troppo forte, resa Italia

Sarà Serbia-Croazia la finale del torneo maschile di pallanuoto a Rio 2016. L' Italia di Sandro Campagna si arrende in semifinale ad un avversario troppo forte per le sue possibilità: al Polo Aquatico finisce 10-8 per la squadra di Savic, che andrà alla caccia del grande Slam in un caldissimo derby balcanico. Il Settebello, invece, proverà a prendersi la medaglia di bronzo nella sfida con il Montenegro .

Il punteggio di 10-8 dice poco della netta superiorità evidenziata dalla Serbia per buona parte della gara: un dominio che rischia di influire sulla testa del Settebello nell'immediato, in vista del Montenegro bisogna resettare e ripartire alla caccia del bronzo. Il 6-0 di parziale nei primi 14 minuti del match è emblematico, poi gli azzurri si sbloccano con Valentino Gallo e provano una disperata rimonta. Impresa impossibile, la Serbia gestisce e vola in finale. In pochi, del resto, si erano fatti condizionare dal torneo sin qui non certo scintillante della Serbia. I campioni del mondo in carica negli ultimi anni hanno collezionato vittorie su vittorie in World League, Coppa del Mondo ed Europei: andranno infatti alla caccia del grande Slam nella finalissima contro la Croazia. L'Italia deve ripartire dai segnali di risveglio emersi nella ripresa: poche azioni fluide, ma tanto agonismo. E in porta partirà quasi certamente Marco Del Lungo, subentrato a Stefano Tempesti dopo il break serbo di 6-0.