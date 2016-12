16 agosto 2016 23:39 Rio 2016, Pallanuoto: il Settebello asfalta la Grecia e vola in semifinale Gli azzurri vincono 9-5: ora la Serbia, come a Londra 2012

Il Settebello torna a vincere dopo due sconfitte di fila e lo fa nel momento più importante. L'Italia vince 9-5 (2-0, 2-2, 2-1, 3-2) contro la Grecia e va in semifinale: siamo l'unico paese ad avere entrambe le squadre tra le prime 4. Giovedì ci sarà la semifinale contro la Serbia (ore 21.30 italiane), come a Londra 2012, quando erano stati poi gli azzurri a giocarsi l'oro in finale. Il top scorer è stato Figlioli, autore di una fantastica tripletta.

Comunque vada, un record ai Giochi di Rio 2016 l'Italia l'ha già centrato: è l'unica nazione a portare in semifinale entrambe le squadre di pallanuoto. Dopo l'impresa del Setterosa arriva infatti anche quella del Settebello che - come ammette il ct Campagna a fine gara - gioca una "partita perfetta". Bastano 39 secondi agli azzurri per sbloccare il risultato grazie a una prodezza di Figlioli. E' il la al primo allungo dell'Italia che con una certa facilità vola sul 3-0 a inizio secondo quarto. Merito di un'ottima circolazione di palla in attacco e di un Tempesti che si esalta tra i pali.



La Grecia, quando riesce a sfondare la difesa azzurra, lo fa sempre grazie alla superiorità numerica ma quasi mai riesce a metterci in difficoltà. La certezza del successo e della qualificazione alla semifinale si materializza a 2'13" dalla fine grazie a un gol di Aicardi, che chiude con una doppietta, fino al contropiede finale di Figlioli (tripletta per lui) per il definitivo 9-5. Al tabellino dei marcatori si iscrivono anche Di Fulvio, Christian Presciutti (gol capolavoro il suo con un tiro al volo a incrociare), Gitto e Nora. L'Italia va avanti e ora attende la Serbia campione del mondo in carica: giovedì alle 21.30 all'Olympic Aquatics Stadium sarà un'altra battaglia.