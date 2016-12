Rio 2016, oro Paltrinieri: gioia indescrivibile, ho sofferto molto

"E' una gioia indescrivibile. Ho sofferto tanto perché non era facile sopportare tutta questa pressione. E' stata più dura del previsto, non tanto fisicamente, ma dal punto di vista psicologico". Così Gregorio Paltrinieri dopo la splendida vittoria sui 1500 stile libero ai Giochi di Rio: "La medaglia sembrava scontata, se l'aspettavano tutti, ma non lo è mai - ha aggiunto -. Non avevo paura di niente".