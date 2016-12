Rio 2016: Neymar-gol, Brasile in semifinale

Neymar realizza il suo primo gol a Rio nel successo per 2-0 del Brasile sulla Colombia e trascina i suoi alle semifinali del torneo olimpico di calcio. L'asso del Barcellona sblocca il risultato al 12' direttamente su punizione, che sorprende il portiere avversario. Il raddoppio dei verdeoro arriva all'83' grazie a Luan. Ultimo ostacolo per il Brasile sulla strada per la finale è l'Honduras, che ha battuto 1-0 la Corea del Sud.