9 agosto 2016 14:14 Rio 2016, le speranze azzurre: Pellegrini per una medaglia Quarta giornata di gare: ecco tutti gli azzurri in gara

Federica Pellegrini, ma non solo. La giornata olimpica degli azzurri potrebbe portare altre medaglie. L'attesa è ovviamente tutta per Mafaldina, attesa dalla finale dei 200 stile e dalla sfida quasi impossibile ai "mostri" Sjostrom e Ledecky, ma dallo Judo e dalla spada potrebbero arrivare belle sorprese per la nostra spedizione. Occhio alla Gwend nei 63 Kg, ma grande attenzione anche per il canottaggio, con tre equipaggi a caccia di un posto in finale.

JUDO: EDWIGE GWEND E MATTEO MARCONCINI [FINALE ORE 22:40]

Il Judo ci ha dato fin qui grandi soddisfazioni con un oro di Basile e l'argento della Giuffrida e potrebbe regalarci un'altra medaglia oggi. La Gwend, nei 63 Kg, può strappare un podio. Partirà dai sedicesimi sfidando la Hermansson. Più complicato il cammino di Marconcini negli 81 Kg: esordio dai 32.imi contro Nakano.



CANOTTAGGIO: 2 DI COPPIA U (FOSSI E BATTISTI), 4 SENZA PL U (OPPO, GORETTI, LA PADULA, RUTA), 2 SENZA (ABAGNALE E DI COSTANZO)

Il nostro canottaggio scende in acqua oggi con tre equipaggi a caccia della finale. Duro il compito per il doppio con Fossi e Battisti chiamati all'impresa contro equipaggi più dotati come Lituania, Francia e Germania. Sicuramente da finale il 2 senza con Francia, Australia e Olanda come principali avversari. Può farcela anche il 4 senza Pl, inserito in una semifinale molto equilibrata e, quindi, incertissima. Avanti i primi tre per ogni semifinale.



SCHERMA, SPADA INDIVIDUALE: PAOLO PIZZO, MARCO FICHERA, ENRICO GAROZZO [FINALE ORE 22:45]

Almeno due azzurri su tre sono potenzialmente da medaglia. Si parte dai sedicesimi con Paolo Pizzo vs Heinzer; Enrico Garozzo vs vincente Jung-Fernandez; Marco Fichera vs Minobe. Garozzo e Pizzo, in particolare, possono puntare al podio.



NUOTO, 200 SL D: FEDERICA PELLEGRINI [FINALE ORE 03:19]

Federica Pellegrini ha fatto una buonissima impressione in semifinale e può dire la sua anche nella finale di questa notte. Se la vedrà con due fenomeni assoluti come Sarah Sjostrom e Katie Ledecky che le sono arrivate davanti in semifinale, ma l'azzurra resta in ogni caso un avversario complicatissimo per tutti. Obiettivo minimo è il bronzo: tutto quello che dovesse arrivare di meglio sarebbe straordinario