Rio 2016, la spada azzurra è d'argento. Ci si arrende alla Francia

14 agosto 2016 10:01 Rio 2016, la spada azzurra è dʼargento. Ci si arrende alla Francia Arriva la medaglia 21 per la spedizione azzurra: Garozzo-Fichera-Pizzo si arrendono ai francesi in modo netto

Non riesce il miracolo ai ragazzi della spada italiana: nella finale a squadre si arrendono alla Francia. Arriva comunque la 21esima medaglia della spedizione azzurra: Garozzo, Pizzo e Fichera si mettono al collo un argento luccicante. Bravi gli azzurri, che in finale non sono riusciti a impensierire i campioni francesi, che si confermano praticamente imbattibili nella prova a squadre. Pesante il risultato finale: 45-31 per Borel-Grumier-Jérent.



Non c'è stata storia, in finale. La Francia continua nella sua tradizione d'oro nella spada a squadre dopo il 2004 e il 2008 (nel 2012 non c'era la gara a squadre), mentre per gli azzurri l'ultimo ricordo dorato a squadre resta quello del 2000, proprio contro i transalpini (come anche nel 1996).



Luccica lo stesso, e tanto, la medaglia d'argento che si mettono al collo Enrico Garozzo, Marco Fichera, Paolo Pizzo e la riserva Andrea Santarelli. Il percorso fino alla finale era stato netto: 45-32 alla Svizzera, 45-33 all'Ucraina. Ma contro la Francia si è capito subito che sarebbe stata impresa impossibile. Fin dall'inizio i francesi sono scappati. Gli azzurri provano a rimanere in gara, ma da metà in poi è pura accademia per i transalpini. Enrico Garozzo va a far compagnia al fratello, che ha vinto l'oro nel fioretto. Il bronzo lo conquista l'Ungheria, che ha battuto 39-37 l'Ucraina.