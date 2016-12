11 agosto 2016 07:48 Rio 2016, la Di Francisca non concede il bis: è argento nel fioretto Lʼazzurra non riesce a difendere il titolo di Londra, battutain finale dalla russa Deriglazova

A quattro anni di distanza, Elisa Di Francisca non riesce a confermarsi campionessa olimpica del fioretto femminile. Da Londra a Rio, la schermitrice azzurra si è dovuta "accontentare" della medaglia d'argento. Questa volta la jesina è stata superato dalla russa Irina Deriglazova, vincitrice per 12-11, al termine di una finale al cardiopalmo. Bronzo per la tunisina Ines Boubakri, che ha superato per 15-11 l'altra russa Aida Shanaeva.

Rio, Di Francisca sul podio con la bandiera dell'Europa: "L'Isis non vincerà" 1 di 17 Ansa Ansa Rio, Di Francisca sul podio con la bandiera dell'Europa: "L'Isis non vincerà" "L'Europa esiste ed è unita contro il terrorismo. Ho portato la bandiera europea sul podio per le vittime di Parigi e Bruxelles". E' il messaggio che l'azzurra Elisa Di Francisca, argento olimpico del fioretto a Rio, lancia subito dopo essere scesa dal podio dove ha portato il vessillo europeo. "L'Isis? Il terrorismo non deve vincere", aggiunge. "Dobbiamo essere uniti e non dobbiamo darla vinta al terrore. Non diamola vinta a chi vuole farci chiudere dentro casa".



ERRIGO, DELUSIONE E POLEMICA

Grande delusione, invece, per Arianna Errigo, sconfitta agli ottavi dalla canadese Harvey per 15-11. "Sono stata tradita dal mio maestro - ha tuonato - . E' da gennaio che mi alleno da sola, ma preferisco perdere un oro olimpico, ma avere attorno persone che mi rispettano e mi stimano". La Errigo, che era allenata da Giulio Tomassini, non aveva apprezzato che lui avesse fatto una lezione ad Elisa Di Francisca, sua compagna e rivale in nazionale, e così a gennaio aveva sentito venire meno il rapporto di stima, decidendo per la separazione. Un duro colpo per la fiorettista di Monza che si è andato ad aggiungere all'addio del suo maestro di sempre, Giovanni Bortolaso, che dopo i Giochi di Londra aveva seguito Stefano Cerioni alla nazionale russa. "Sin dalla matitna non stavo benissimo - ha poi ammesso - . Dal primo assalto ero contratta, tesa. Non si può finire il primo match già viola in viso e col fiatone. Sono stata schiacciata dalle mie aspettative, non ho resistito al carico".

C'è un po' di rammarico e non solo per l'esito della finale, ma anche per il suo andamento complessivo. La Di Francisca è partita fortissimo, ma poi ha subito la rimonta dell'avversaria, arrivata a condurre addirittura per 12-7, prima dell'incredibile rimonta azzurra, che però, si è fermata allo scadere del tempo della terza manche. Quella di Elisa è l'undicesima medaglia dell'Italia in questa edizione dei Giochi, la terza portata dalla scherma. Per la prima volta dal 2000, però, le fiorettiste azzurre mancano l'oro olimpico individuale dopo la tripletta di Valentina Vezzali (Sydney, Atene e Pechino) e il successo della stessa Di Francisca a Londra.