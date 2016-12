Rio 2016, Irma Testa : "Salgo sul ring ispirandomi a Basile"

E fino ad oggi sono stati diversi in questa Olimpiade i momenti negativi vissuti dalla compagine di boxeur azzurri: le eliminazioni di Manuel Cappai, Valentino Manfredonia, Clemente Russo, Carmine Tommasone e l'infortunio di Vincenzo Mangiacapre.



"C'è molto amaro in bocca", ammette l'atleta nativa di Torre Annunziata, che alla vigilia del match d'esordio assicura: "Non sono mai stata così bene in vita mia come ora. La mia avversaria non la conosco, non l'ho mai vista, ma ci metterò poco per capire cosa fare".