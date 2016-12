10 agosto 2016 11:03 Rio 2016, il Tas squalifica Schwazer per 8 anni Accolta la richiesta della Iaaf nei confronti del marciatore altoatesino

Come previsto, è arrivata entro venerdì la sentenza del Tas su Alex Schwazer, ma per il marciatore è stata una mazzata decisamente inaspettata. Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, infatti, ha accolto la richiesta della Iaaf, la Federatletica internazionale, e squalificato l'altoatesino per 8 anni. In pratica per Schwazer è la fine di una carriera e non solo del sogno di gareggiare ai Giochi di Rio 2016.



Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" 1 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 2 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 3 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 4 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 5 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 6 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 7 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 8 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 9 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 10 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 11 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 12 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 13 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. 14 di 14 Ansa Ansa Doping, Schwazer si rifugia in un bar di Rio: "Sono distrutto" Il marciatore azzurro Alex Schwazer in un bar di Copacabana a Rio de Janeiro dove si è rifugiato per evitare i giornalisti dopo la sentenza del Tas che ha accolto la richiesta della Iaaf di condannarlo per doping a otto anni di stop. "Sono distrutto", è la frase con cui Schwazer ha commentato il verdetto. leggi dopo slideshow ingrandisci Schwazer, arrivato in Brasile per poter prendere parte prima alla 20 km e poi alla 50 km dopo essere risultato positivo a uno steroide sintetico in un controllo del 1° gennaio, si era subito professato innocente. Dicendo che al contrario di 4 anni fa, quando ammise le sue responsabilità, stavolta non aveva mai fatto ricorso a sostanze proibite. E aveva annunciato battaglia, professando la sua innocenza: si era spinto fino a Rio con il pool di legali e il suo tecnico, Sandro Donati, per tentare il tutto per tutto e dimostrare che in quella positività c'erano troppe anomalie. Due giorni fa Schwazer era comparso davanti al panel: i legali, Donati e poi lo stesso atleta erano stati sentiti a lungo. Schwazer era apparso motivato e convinto di poter gareggiare nella prova di marcia olimpica. "E' abituato a vincere le sue gare", avevano detto i legali, senza nascondere però un certo pessimismo. "La sentenza è già stata scritta" si erano lamentati i suoi avvocati. La federazione internazionale non aveva però battuto ciglio, ribadendo la volontà di punire l'atleta alla seconda positività: otto aveva chiesto e otto anni il Tas ha inflitto.