Rio 2016, il disastro di Zakharov: zero punti nei tuffi

Un tuffo da zero punti quello del campione olimpico in carica Ilya Zakharov che , dopo un'esibizione tutta sbagliata, atterra sull'acqua di pancia tra gli schizzi. Il russo grande favorito nella gara dal trampolino dei tre metri ha fallito l'impresa non riuscendosi a qualificare neanche alla finale. Londra 2012 è ormai un lontano ricordo, dopo la performance nella vasca brasiliana di Rio 2016.