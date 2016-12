Rio 2016, i dubbi di Nadal: "Non gioco da due mesi, deciderò qui cosa fare"

Le Olimpiadi di Rafa Nadal restano un'incognita. Il campione di tennis spagnolo è arrivato a Rio ma la sua partecipazione ai Giochi resta in dubbio a causa di un infortunio al polso sinistro che lo ha costretto a restare fermo da fine maggio. "Non potrò certamente essere al meglio - ha detto il maiorchino - Non gioco da due mesi e mi sono allenato poco. Continuerò ad allenarmi qui per i prossimi giorni e poi deciderò cosa fare".