27 luglio 2016 16:45 Rio 2016: i 10 esclusi eccellenti tra infortuni, Zika, doping e scelte tecniche Federer è stato lʼultimo campione a dare forfait. Mancheranno anche i "nostri" Tamberi e Molinari

L'Olimpiade di Rio 2016, al via il prossimo 5 agosto, ha già perso, prima ancora di iniziare, alcuni suoi possibili protagonisti.Tra infortuni, scandalo doping che ha investito lo sport russo, paura del virus Zika e scelte tecniche, la lista degli assenti si allunga ogni giorno di più. L'ultimo ad annunciare il suo forfait, causa infortunio al ginocchio, è stato il campione e tennista svizzero Roger Federer.

Basket - Sempre causa infortuni il dream team Usa del basket è rimasto orfano dei suoi due campioni più famosi e conosciuti: Steph Curry e LeBron James. I due, dopo essersi sfidati per la conquista dell'anello Nba, hanno rinunciato a prendere parte all'avventura olimpica per recuperare al meglio dai rispettivi problemi fisici e non pregiudicare la preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione sportiva.

Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche 1 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Roger Federer, il tennista svizzero fermato da un infortunio al ginocchio 2 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Steph Curry ha rinunciato a Rio 2016 per recuperare dagli infortuni 3 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade LeBron James , altro grande assente dell' Olimpiade brasiliana 4 di 11 Ansa Ansa Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Gianmarco Tamberi, vittima di un grave infortunio alla caviglia 5 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Yelena Isinbayeva, la saltatrice con l'asta russa, rimasta esclusa per il caso doping 6 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Yulia Efimova, la nuotatrice esclusa anche lei per lo scandalo doping russo 7 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Rory Mcilroy, il golfista nordirlandese, non sarà a Rio per paura del virus Zika 8 di 11 Ansa Ansa Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Francesco Molinari, il suo no a Rio per motivi familiari 9 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Valentina Diouf, esclusa dal ct Marco Bonitta, per scelta tecnica 10 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Paulo Dybala, la Juventus non ha concesso il giocatore alla nazionale Argentina 11 di 11 SportMediaset SportMediaset Rio 2016, i 10 esclusi eccellenti: tra doping, Zika, infortuni e scelte tecniche L'ultimo ad annunciare il suo forfait è stato Roger Federer. Prima di lui sono stati tanti i big, di varie discipline, a decidere di rinunciare a partecipare all'Olimpiade Stessa scelta l'ha fatta l'Inter per il bomber Mauro Icardi leggi dopo slideshow ingrandisci

Virus Zika e Calcio - Il rischio della diffusione del virus Zika ha portato molti atleti a rinunciare al viaggio in Brasile. Uno degli sport più colpiti in questo senso è stato il golf, tornato disciplina olimpica, dopo oltre cento anni. Il nordirlandese Rory Mcilroy e il numero uno del ranking, l'australiano Jason Day, hanno deciso di disertare l'Olimpiade per paura di contrarre il virus. Stessa scelta, giustificata però da motivi famigliari, l'ha compiuta il golfista azzurro Francesco Molinari.

Il calcio, già marginale nel torneo olimpico, a parte Neymar non avrà stelle al via della competizione. I tanto odiati rivali argentini se la passano ancora peggio. Tutti i principali club europei hanno negato, come loro diritto, alcuni giocatori che erano stati selezionati dal ct Gerardo "Tata" Martino, poi dimessosi proprio per queste defezioni. Così i bomber di Juventus e Inter , Paulo Dybala e Mauro Icardi, rimarranno a disposizione di Massimiliano Allegri e Roberto Mancini.

Doping Russia - Gli atleti russi sono, invece, stati fermati sulla strada verso la conquista di una medaglia dallo scandalo doping che ha investito lo Stato guidato da Vladimir Putin. Scongiurato il rischio di un bando totale da parte del Cio, che avrebbe impedito a tutti gli atleti di partecipare a Rio 2016, ci sono comunque due vittime eccellenti: Yelena Isinbayeva e Yulia Efimova. La prima dovrà rinunciare al sogno di inseguire la sua quarta medaglia olimpica nel salto con l'asta; la Efimova invece non potrà migliorare il bronzo conquistato nei 200 rana a Londra 2012.