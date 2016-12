Rio 2016, gli italiani in gara oggi: chi può vincere una medaglia

NUOTO DI FONDO (ore 14:00)

Simone Ruffini e Federico Vanelli vanno a caccia di medaglie nella 10 chilometri in acque aperte. L'obiettivo è imitare Rachele Bruni, fantastica medaglia d'argento a Ferragosto. Ruffini ha vinto la 25 km ai mondiali di Kazan nel 2015 ma è migliorato molto sulla distanza olimpica. Tra i favoriti anche il greco Spyridon Giannotis, il britannico Jack Burnell, l’americano Jordan Wilimovsky e l’olandese Ferry Weertman.



VELA (19:05)

Silvia Sicouri e Vittorio Bissaro sono in corsa per il podio nel Nacra 17. La classifica è cortissima, difficile fare previsioni ma gli azzurri sono attualmente al secondo posto.



NUOTO SINCRONIZZATO (ore 19:00)

Linda Cerruti e Costanza Ferro sono in piscina per la finale del duo del nuoto sincronizzato col programma libero. Si presentano da outsider ma la coppia ligure, bronzo agli Europei, può sorprendere.



GINNASTICA (ore 19:47)

In serata Vanessa Ferrari e Erika Fasana vogliono ben figurare nella finale del corpo libero della ginnastica artistica. Con le prime due posizioni praticamente già blindate da Simone Biles ed Alexandra Raisman, Vanessa Ferrari spera di inserirsi per il bronzo e dimenticare Londra 2012.



PALLANUOTO (ore 21:30)

Per quanto riguarda gli sport di squadra, riflettori sul Settebello nei quarti di finale del torneo di pallanuoto: l'Italia di Campagna affronta la Grecia in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni.



BEACH VOLLEY (ore 4:00)

E ricca di emozioni sarà anche la semifinale del torneo maschile di beach volley. Per la prima volta c'è una coppia azzurra a dare la caccia alla medaglia: sono Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che alle 4 del mattino se la vedranno coi russi Viacheslav Krasilnikov e Konstantin Semenov.