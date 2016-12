Rio 2016: Gabriele Detti bronzo nei 400sl

Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. L'azzurro, campione europeo in carica, ha chiuso al terzo posto con il tempo di 3'43"49. La medaglia d'oro va all'australiano Mack Horton (3'41"55), che spodesta il campione del mondo e olimpico in carica, il cinese Sun Yang, argento (3'41"68).

Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica 1 di 9 LaPresse LaPresse Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 2 di 9 LaPresse LaPresse Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 3 di 9 LaPresse LaPresse Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 4 di 9 LaPresse LaPresse Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 5 di 9 LaPresse LaPresse Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 6 di 9 Ansa Ansa Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 7 di 9 Ansa Ansa Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 8 di 9 LaPresse LaPresse Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. 9 di 9 Ansa Ansa Nuoto, Detti bronzo alla sua prima finale olimpica Grandissima prestazione di Gabriele Detti, che ai Giochi di Rio 2016 conquista la medaglia di bronzo nei 400 stile libero grazie a un'eccezionale rimonta nel finale. Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. leggi dopo slideshow ingrandisci

Per Detti, alla sua prima finale olimpica, il tempo ottenuto rappresenta anche il nuovo record personale. L'azzurro, che già in batteria aveva migliorato di due centesimi il primato personale, si supera di nuovo e si avvicina 9 centesimi al record italiano di 3:43.40 stabilito da Massimiliano Rosolino ai Giochi di Sydney. E con Detti l'Italia torna sul podio dei 400sl 16 anni dopo il campione napoletano. "Ci ho provato ed è andata bene. Non ho parole, mi trema tutto e mi gira la testa - ha detto l'azzurro dopo la gara - L'obiettivo era andare a medaglia. Nell'ultima vasca non ho pensato più a niente poi quando ho visto che, tranne quei due davanti, li avevo passati tutti ho capito che era fatta". La dedica a tante persone, su tutte "alla mia famiglia che è rimasta sveglia stanotte. E' il sogno di una vita".



"Sono contento. E' la prima medaglia della famiglia Detti-Morini", le parole di Stefano Morini, zio e allenatore di Gabriele. "Dopo un 2015 triste a colpa di malattie varie a settembre ho visto che era tornata un'altra persona . ha aggiunto - Si vedeva la cattiveria agonistica. Ora bisogna confermarsi perché, come diciamo noi a Livorno, 'una botta e via' può essere anche facile".