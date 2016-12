Rio 2016: Gabigol festeggia con la barba d'oro

L'oro conquistato nel calcio a Rio 2016 continua ad essere festeggiato dai giocatori brasiliani. Dopo Felipe Anderson, sbarcato a Fiumicino con una chioma dorata, è il turno di Gabriel, per tutti Gabigol, rendere omaggio allo storico successo brasiliano ai Giochi. Come? Con una barba colorata d'oro, in attesa di capire se il suo futuro sarà o meno nel campionato italiano con Inter o Juventus interessate. al gioiello del Santos.