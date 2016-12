9 agosto 2016 17:36 Rio 2016, fischi per i nuotatori della Russia. Il Cio si arrabbia Contestazione partita dagli atleti in tribuna. Nel mirino Yulia Efimova e la 4x100 stile maschile. Phelps usa parole forti

Riammessi dal Cio ma fischiati da pubblico e colleghi. E' il destino, forse inevitabile, dei nuotatori russi a Rio 2016. L'ha vissuta sulla sua pelle Yulia Efimova già nel corso della semifinale dei 100 rana, beccata dagli spettatori oltre che dalle colleghe Ruta Meilutyte ("Non è bello trovarsela di fianco") e da Lilly King, che ha fatto il segno del 'no' davanti allo schermo che trasmetteva l'esultanza di Efimova. Fischi anche per la staffetta 4x100.

Yulia Efimova, che ha conquistato la medaglia d'argento nella gara vinta da Lilly King, era stata riammessa ai giochi direttamente dalla Federazione internazionale del nuoto, che ha fatto cadere le accuse di doping nei confronti dell'atleta trovata positiva lo scorso marzo al Meldonium. Nonostante una precedente squalifica di 16 mesi sempre per doping (nel 2013), la russa è tornata in vasca qualificandosi per la finale dei 100 rana.

Ma il mondo del nuoto non sembra averla perdonata. Chi era presente all'Olympic acquatics stadium giura che la contestazione è partita proprio dai nuotatori che stavano seguendo le gare, che si sono fatti sentire anche durante la 4x100 maschile.

L'americana King non le manda a dire: «Io non sono il tipo della brava ragazza: se devo dire qualcosa lo dico. I buu? Sono la logica conseguenza della situazione. Se il Cio l’ha riammessa, ok, ma io non sono d’accordo. Io gareggio pulita». E la lituana Ruta Meilutyte, primatista mondiale dei 100 rana, rincara la dose nei confronti di Yulia Efimova: «Questi non sono i valori dello sport: noi ci alleniamo onestamente. La presenza di certe persone ai Giochi è una mancanza di rispetto nei nostri confronti».



PHELPS CONTRO EFIMOVA. "SONO INCAZZATO""La presenza della Efimova ai Giochi mi spezza il cuore e mi fa letteralmente incazzare...". Michael Phelps non usa giri di parole per commentare la medaglia d'argento della russa Yulia Efimova, esclusa e poi riammessa sulla scia dello scandalo doping di Mosca. "E' un giorno triste non solo per il nuoto, ma per tutto il movimento sportivo" ha detto l'atleta più medagliato di sempre. "Qui ci sono atleti che gareggiano dopo essere stati trovati positivi per due volte, qualcuno deve intervenire", ha aggiunto Phelps.