Rio 2016, è arrivato Schwazer: "Sono pulito, sono qui per gareggiare"

Alex Schwazer è sbarcato a Rio per quella che sarà la gara più importante della sua vita: convincere il Tas della sua innocenza e vincere l'oro olimpico nella marcia. "In questi anni ci ho messo tantissimo a tornare e a riprendermi, ho faticato tutti i giorni e io sono qua per gareggiare perché è giusto che io gareggi. Il CIO dice che le gare sono per gli atleti puliti e io lo sono”, ha detto a Premium Sport.

“Ho fatto questo viaggio per gareggiare, spero. Sono abbastanza in forma nonostante l’ultimo periodo non sia stato facile e adesso vedremo domani cosa si deciderà sul mio caso. Io comunque ho portato tutto per stare qui più di tre giorni. Sono qua con il mio allenatore, non sono solo", ha aggiunto.