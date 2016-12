Rio 2016, doping: 5 canoisti russi esclusi dai Giochi

"E' un duro colpo per il movimento olimpico e ci rattrista che il nostro sport sia implicato", è il commento di Simon Toulson, segretario generale della Icf. "La nostra federazione - ha aggiunto - continuerà ad attuare la sua politica di tolleranza zero e a rimuovere tutti gli atleti che violano le regole".

A conquistare il pass per il C2 erano stati Melantyev e Pervukhin, che non sono citati nel rapporto McLaren e non hanno trascorsi di doping, ma la federazione russa ha deciso di rimpiazzare Melantyev con Korovashkov e quindi la “quota-barca” sarà annullata e non riassegnata. Per tutti gli altri casi, sono ripescate le barche delle Nazioni che si piazzarono alle spalle dei russi ai Mondiali di Milano: Austria (K2 500 donne); Germania (K1 200 donne); Svezia (K2 200 uomini); Iran (C1 200 uomini).