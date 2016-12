Rio 2016, delegazione da record e a tinte rosa per gli Usa

Gli Stati Uniti sono pronti a partire per Rio con una delegazione da record , la più numerosa della storia dello sport americano, la cui stella più luminosa sarà Michael Phelps , vincitore di 18 ori olimpici. Per la prima volta nella storia le donne saranno più numerose degli uomini, sui 555 atleti presenti in Brasile dal 5 al 21 agosto , impegnati in 27 sport, gareggeranno infatti 292 femmine e 263 maschi.

"Sono davvero entusiasta del risultato storico della nostra delegazione femminile, che è una vera dimostrazione di forza e delle crescenti opportunità per le donne nello sport americano" ha sottolineato la portavoce del comitato olimpico Usa. Phelps, n.1 del nuoto mondiale e vincitore di 22 medaglie olimpiche (18 ori, 2 argenti e altrettanti bronzi), tornerà a Rio da protagonista assoluto dopo aver superato tutti i record di ori vinti. Gli Stati Uniti saranno in gara in 27 sport con chance di medaglie in 244 delle 306 competizioni in programma tra 5 e il 21 agosto.