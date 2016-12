Rio 2016, ciclismo: Longo Borghini, bronzo di cuore

TERRIBILE CADUTA, LA VA VLETUEN: "HO TANTE FRATTURE MA STO BENE"Si era temuto il peggio per Annemiek van Vleuten, la ciclista olandese caduta rovinosamente in discesa, mentre era in testa. Tre fratture alla colonna vertebrale in zona lombare, un forte trauma cranico. Ma dall'ospedale la ciclista ha twittato. Innanzitutto i complimenti alla compagna di nazionale, che ha vinto l'oro. E poi un aggiornamento: "Ho diverse fratture e ferite, ma starò bene. Sono più che altro dispiaciuta per come è andata la gara, che era stata la migliore della mia carriera".



I am now in the hospital with some injuries and fractures, but will be fine. Most of all super disappointed after best race of my career.