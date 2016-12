Rio 2016, ciclismo: dramma Nibali, l'oro è di Van Avermaet

Su un percorso durissimo con arrivo e partenza a Copacabana - 237 chilometri e mezzo - le sorprese non possono mancare e infatti arrivano subito. La prima è il ritiro dell'olandese Tom Dumoulin che, ancora alle prese coi postumi della caduta al Tour, scende dalla bici al chilometro 12 e abbandona la corsa. Poi il primo attacco: il polacco Kwiatkowski, lo svedese Bystrom, il colombiano Pantano, lo svizzero Albasini, il russo Kochetkov e il tedesco Geschke scattano e, dopo appena 20 chilometri, hanno già otto minuti di vantaggio sul gruppo. I sei fuggitivi vengono piano piano riassorbiti, l'ultimo ad arrendersi è lo stoico Kwiatkowski - poi fermato dai crampi - che viene raggiunto a 45 chilometri dal traguardo da un gruppetto tra cui spicca l'azzurro Damiano Caruso, in splendida avanscoperta. Nibali, Aru e Froome restano in attesa: la pedalata del britannico - tre volte vincitore del Tour de France - inizia a fare paura proprio nella fase chiave della corsa, ovvero prima della salita verso Vista Chinesa. Paura per Richie Porte, che cade in discesa e si infortuna a una spalla: per lui Giochi finiti.



E improvvisamente, a 34 chilometri dall'arrivo, ecco l'attacco di Aru e Nibali che agganciano il plotoncino al comando e menano le danze sfruttando la superiorità numerica dovuta alla presenza di Caruso che poi, sfinito all'inizio della salita, si stacca. Aru lotta come un leone, ma lo show è quello di Vincenzo Nibali che piazza una serie di strappi. Dalle retrovie fa paura il francese Julien Alaphilippe, ma il capitano azzurro è stratosferico: gli resistono solo il colombiano Henao e il polacco Majka, lontano Froome. Lo Squalo morde anche in discesa, ma a poco meno di 12 chilometri dal traguardo ecco la doccia gelata. Nibali cade rovinosamente insieme a Henao e il sogno olimpico per i colori azzurri finisce qui, nel modo più drammatico e crudele: lo Squalo dello Stretto si sarebbe meritato quantomeno di giocarsi la medaglia fino alla fine. Si salva Majka, ora solo al comando. Il polacco stringe i denti ma, a un chilometro e mezzo dal traguardo di Copacabana, viene raggiunto dal belga Van Avermaet e dal danese Jakob Fuglsang. Lo sprint premia il 31enne belga che precede Fuglsang e alza le braccia al cielo in attesa di mettersi la medaglia d'oro al collo. L'argento è di Fuglsang - letteralmente bruciato - il bronzo di Majka. A una grande Italia rimangono i rimpianti: il migliore classificato è Fabio Aru, sesto.