Rio 2016, calcio: Brasile da sbadigli, 0-0 col Sudafrica

All'Estadio Nacional de Brasilia, il Brasile padrone di casa delude all'esordio. La nazionale verdeoro non va oltre il pareggio per 0-0 con un Sudafrica in dieci dal 59' nella prima gara del Girone A del torneo di calcio olimpico. Neymar predica nel deserto e sembra fuori condizione, deludono soprattutto i due gioielli Gabriel Jesus (che colpisce un palo a porta vuota) e Gabigol. Nello stesso gruppo, 0-0 anche tra Danimarca e Iraq.

Ci si aspettava uno spettacolo, ma il match che va in scena a Brasilia è tutt'altro che uno show per gli appassionati. Davvero senza costrutto la prima prova del Brasile olimpico, che nonostante la presenza in campo di Neymar non riesce a fare nemmeno un gol a un Sudafrica volenteroso e catenacciaro. La squadra di Rogerio Micale paga dazio a centrocampo e sembra leggerina anche in difesa, nonostante la presenza dell'ex Roma Marquinhos. Ma se il primo tempo delude le attese, quanto accade nella ripresa fa arrabbiare i fan verdeoro. Al 59' viene espulso Mvala per due ammonizioni nell'arco di tre minuti, ma la rete del Brasile non arriva comunque. Clamoroso il gol divorato da Gabriel Jesus, oggetto del desiderio di tutte le big europee, con un destro sul palo a porta spalancata. Alla fine il Sudafrica regge l'impatto e porta a casa un prestigioso pareggio a reti bianche. In campo per 60' il laziale Felipe Anderson, anch'egli autore di una prova da dimenticare. Nel prossimo turno la Seleçao cercherà riscatto con l'Iraq, ma l'inizio è da dimenticare.