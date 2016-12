19 agosto 2016 14:57 Rio 2016, beach volley: argento per Lupo e Nicolai Sotta la pioggia di Copacabana lʼoro ai brasiliani Bruno e Alison

Sotto la pioggia di Copacabana, la coppia azzurra formata da Daniele Lupo e Paolo Nicolai è stata sconfitta nella finale del torneo di beach volley maschile dai brasiliani campioni del mondo in carica Alison-Bruno per 2-0 (21-19, 21-17). Per l'Italia arriva quindi una medaglia d'argento che porta a 24 il bottino azzurro (8 ori-10 argenti -6 bronzi).

Una medaglia storica nel tempio del beach a Copacabana. Il Brasile questa volta non ha fallito, ma per l'Italia l'argento della coppia Lupo-Nicolai nella finale del torneo olimpico e' comunque un grande e insperato successo. 'O maestro', il professore, come e' stato ribattezzato Daniele Lupo nell'Arena di Rio i brasiliani, non e' riuscito a far piangere la torcida degli 12 mila accorsi sul lungomare piu' celebre del mondo, nonostante una pioggia incessante, per incitare il duo di casa Alison Cerruti e Bruno Oscar Schmidt. Il 25enne romano e Paolo Nicolai possono comunque abbracciarsi felici, mentre la coppia brasiliana fa godere il popolo carioca dell'Arena costruita a Copacabana, conquistando per due set a zero (21-19, 21-17) il primo oro olimpico della loro carriera, e riportando nella casa naturale del beach quel titolo che mancava da Atene 2004.