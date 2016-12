Rio 2016, atleta perde la scarpa ma continua a correre

Applausi scroscianti allo stadio Engenhao per l'etiope Etenesh Diro, impegnata in una delle batterie dei 3000 siepi donne. A due giri e mezzo dalla fine, quando si trovava nel gruppo delle prime, ha perso la scarpa destra ma dopo aver provato a rimettersela si e' tolta anche il calzino e ha continuato a correre, fra le grida di incoraggiamento e ovazioni del pubblico. Alla fine si e' piazzata settima in 9'34''70 ed e' stata eliminata, e ha pianto dopo aver tagliato il traguardo, non solo per la delusione ma anche per il dolore. Alcuni volontari si sono offerti di aiutarla portandola via con una sedia a rotelle, ma la Diro ha rifiutato e ha lasciato il campo di gara zoppicando e appoggiandosi a due assistenti.