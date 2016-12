Rio 2016: Arthur Mariano a Zac Efron "Simone è la mia ragazza"

"Ehi, Zac Efron, l'ho vista per primo... Lei è la mia ragazza!". E' il messaggio postato dal ginnasta brasiliano Arthur Mariano a corredo di una foto in cui abbraccia la campionessa 4 volte medaglia d'oro a Rio, Simone Biles. La stessa posa della foto pubblicata dalla stessa Biles con Zac Efron, che aveva fatto pensare a un flirt tra la ginnasta e l'attore. Ed ecco che subito Mariano ha 'avvisato' il rivale. Simone però non è davvero fidanzata con Mariano: i due sono soltanto grandissimi amici. Mariano ha voluto anche elogiare lo straordinario risultato di Simone: "Sono così orgoglioso di te! Sei un fenomeno mondiale e sei speciale. Hai fatto la storia. Tanto amore". Il tutto condito da cuoricino.