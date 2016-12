Rafaela Silva, dalla favela all'oro olimpico

Rafaela Silva, 24 anni, è salita per la prima volta sul tatami a 7 anni, quando suo padre portò lei e la sorella Raquel (anche lei judoka) al Club escolar, una sorta di doposcuola per i ragazzi che frequentano gli istituti statali. Lo aveva fatto per strappare le sue figlie ai pericoli della strada, dove Rafaela e la sorella giocavano a calcio insieme a tanti altri bambini.



Entrata nel progetto dedicato ai giovani delle favelas dell'ex ct brasiliano del judo Geraldo Bernardes, la Silva ha iniziato la sua carriera agonistica, arrivando nel 2013 al titolo iridato, conquistato respirando l'aria di casa, a Rio.



A Londra 2012 fu squalificata per un colpo scorretto nei confronti dell'ungherese Hedvig Karakas, una macchia che l'ha perseguitata negli anni a venire. "Tanta gente mi ha criticato. Dissero che ero una vergogna per la mia famiglia, che il judo non faceva per me", racconta in lacrime oggi Rafaela, ripercorrendo quei momenti difficili. A Rio è arrivato il riscatto, ai danni della mongola Sumya Dorjsürengiin. Rafaela ha scritto la storia e ora è un idolo, che non dimentica da dove viene: "Spero di essere di esempio ai bambini che vivono ancora nelle favelas".