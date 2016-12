Storico successo ai Giochi olimpici di Rio. Per Figi è infatti arrivata la prima medaglia d'oro della sua storia, grazie alla nazionale di rugby a 7. La formazione dell'allenatore inglese Ben Ryan ha infatti vinto il torneo olimpico battendo in finale la Gran Bretagna. I giocatori dell'arcipelago dell'Oceania hanno sconfitto i Maestri della palla ovale per 43-7. Una lezione dei figiani ad una delle nazionali storicamente migliori al mondo.