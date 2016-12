Olimpiadi Rio 2016, 200 metri uomini: trionfa sempre Usain Bolt

IL TRIONFO, IL DISAPPUNTO, LA GIOIA Come a Pechino 2008 e a Londra 2012. E’ tripla doppietta per il più grande sui 100 e sui 200. Come nessuno mai prima di lui aveva fatto e come, viene da pensare oggi, difficilmente, molto difficilmente, qualcun altro potrà fare. Quella di Bolt è una sfida contro il tempo. Perché avversari in fondo non ne ha. Una sfida su una pista leggermente bagnata dalla pioggia caduta nei minuti che hanno preceduto lo sparo. Usain è forse più teso del solito, lo stadio prima si ammutolisce, poi esplode. Parte subito forte, con un'ottima reazione sui blocchi. In curva è perfetto, sul rettilineo ha già fatto il vuoto, spinge fino all'ultimo ma anche per le condizioni anmbientali non favorevoli il record non arriva.



Taglia il traguardo il 19.78, è sempre il più grande, non è forse più quello degli anni ruggenti, del primato mondiale per intenderci. Alle sue spalle c'è De Grasse in 20”02, già bronzo sui 100, e poi sorprendentemente il francese Lemaitre, eppure Usain sembra insoddisfatto: credeva nel tempo che invece non è arrivato. Poi però si lascia andare alla gioia e sulle note di Bob Marley trascina tutto il pubblico brasiliano. Ancora un solo oro e poi saranno nove ai Giochi, come quelli di Paavo Nurmi e di Carl Lewis. Stasera, alle 3.35 della notte italiana, per completare l'opera, la staffetta 4x100.