Olimpiadi, Renzi a Rio lancia Roma 2024: "Ora mi aspetto gli ori dell'Italia"

"Questa per noi è una notte speciale, perché possiamo condividere i valori dei Giochi della pace e del rispetto", ha aggiunto il presidente del Consiglio, parlando in inglese durante l'inaugurazione di Casa Italia. "Quando studiavamo ci dicevano che durante i Giochi le guerre si bloccavano. Ora non è più così, serve un momento di fratellanza", ha detto Renzi, aggiungendo: "Non perdiamo la nostra identità, di cui è parte anche lo sport".



"Dobbiamo lavorare insieme per non perdere la nostra identità e mantenere i nostri valori, Lo sport è uno dei principali", ha poi concluso il premier italiano. "Oggi più che mai ho sentito l'orgoglio e la passione di essere italiano. Sono qui per sostenere i nostri atleti".