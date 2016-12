Olimpiadi di Rio, Renzi: "Occasione di ripartenza per il Brasile"

"Queste Olimpiadi possono essere un'occasione di ripartenza per il Brasile, anche se arrivano in un momento di difficoltà". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, a poche ore dall'apertura dei Giochi. "Quando ottenne la doppietta Mondiali-Olimpiadi, nessun avrebbe creduto a chi avesse previsto un Paese in recessione così forte. Allora sembrò il suggello al trionfo di Lula che aveva portato il Brasile fuori dalla crisi", ha aggiunto.