Olimpiadi 2016, tutto il mondo a Rio: Maracanà blindato per la cerimonia di apertura dei Giochi

E' tutto pronto al Maracanà di Rio de Janeiro per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. All'interno della struttura l'atmosfera è assolutamente tranquilla, mentre la polizia presidia in forze tutta la cintura esterna dello stadio. Gli agenti hanno dovuto usare gas lacrimogeni per disperdere un piccolo gruppo di manifestanti che protestava contro la corruzione e le spese affrontate, in un momento di forte crisi per il Paese.