Lacrime amare per Vanessa Ferrari: un altro quarto posto

Ancora lacrime. La maledizione del quarto posto ha colpito di nuovo Vanessa Ferrari, per la seconda edizione consecutiva delle Olimpiadi, "medaglia di legno" nel corpo libero. Per 25enne, da oltre dieci anni protagonista, con alti e bassi della ginnastica italiana, o ra ci potrebbe essere il ritiro. "Non ho ancora deciso", ha detto a 'caldo, cercando di trattenere il pianto. "Ho qualche ora di volo da fare, poi starò a casa qualche giorno e deciderò".

La gara è stata dominata dall'americana Simone Biles, al suo quarto oro a Rio 2016, festeggiata dal boato dell'Olympic Arena che fin dalla sua prima esibizione, l'ha incoronata regina dei Giochi brasiliani. Vanessa Ferrari ha totalizzato il punteggio di 14.766, a 167 millesimi dal bronzo assegnato alla britannica Tinkler.



L'argento è andato all'altra americana Raisman. Sesta e "contentissima" la seconda azzurra che aveva conquistato l'accesso alla finalissima, Erika Fasana. "Ero, ha raccontato la 20enne ginnasta italiana, "già felicissima della finale. Ora sono ancora più contenta per il mio esercizio e per un'Olimpiade bellissima che mi ha fatto capire di essere cresciuta tanto, sia di testa sia di tecnica, rispetto a Londra. Mi dispiace solo per Vanessa".



Il capitano della nazionale italiana di ginnastica artistica ha quindi fallito l'appuntamento con la prima medaglia olimpica in quello che pare proprio essere l'ultimo tentativo. Ma se "la delusione è sempre uguale", rispetto a Londra spiega Vanessa Ferrari, questa volta, il verdetto finale dei giudici non grida vendetta. "Ho fatto l'esercizio che volevo fare. Il bronzo", ammette, "ci poteva stare come ci poteva anche non stare. Ma a Londra il bronzo me l'hanno rubato, qui", ha ribadito, "ci poteva anche stare. Io comunque penso che di più non potevo davvero fare".